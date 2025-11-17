Туристов в феврале привлекают Железноводск, Кисловодск и Владикавказ

Россияне предпочитают проводить зимний отпуск в городах-курортах Ставрополья и столице Северной Осетии – в отличие от Карелии, проживание здесь стоит втрое дешевле.

Города-курорты Ставропольского края, а также столица Северной Осетии названы одними из лучших направлений для длительного отдыха в феврале, следует из анализа, который провели специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

"На первом месте Артыбаш на Алтае, где средняя длительность отдыха в феврале - 11 ночей. На втором месте Железноводск, где средняя продолжительность отдыха в феврале - 10 ночей. Не слишком сильно отстал от него Кисловодск, где в среднем останавливаются на 9 ночей"

- исследование

Владикавказ занял в топ-5 четвертое место, а пятую позицию в нем заняла карельская Кондопога, передает портал "Это Кавказ".

А вот по ценам на проживание города Северного Кавказа не в пример дешевле лидера и аутсайдера рейтинга: если ночь пребывания в Артыбаше и Кондопоге обходится в 6160 и 10400 рублей соответственно, то номер в гостинице Железноводска обойдется в 2173 рубля за ночь, в Кисловодске сутки проживания обойдутся в 3083 рубля, а во Владикавказе – в 3426 рублей, говорится в сообщении.

