Лавров провел встречу с генсеком ОДКБ

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с генсекретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, такое сообщение опубликовано на сайте МИД России.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам консолидации и развития ОДКБ, повышения эффективности деятельности организации в текущих условиях"

– МИД России

Участники встречи также поговорили об основных вопросах реализации приоритетов, которыми имеет России в рамках своего председательства в ОДКБ в текущем году, – они были обозначены президентом России Владимиром Путиным на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась в минувшем году в Бишкеке.

Кроме того, в ходе встречи дипломаты обратили особое внимание на наращивание роли организации в создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, а также на развитие диалога и практического взаимодействия с заинтересованными странами региона и мировыми организациями.

