Российские и казахстанские дипломаты провели консультации по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ

Консультации по поводу сотрудничества в рамках ряда организаций прошли сегодня в Астане на уровне глав профильных департаментов МИД России и Казахстана, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем указано, что стороны обсудили взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.
"В традиционно дружеской, партнерской атмосфере состоялся обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов координации работы внешнеполитических ведомств в рамках региональных интеграционных объединений на пространстве Содружества"
– МИД России
В сообщении отмечено, что особое внимание участники встречи уделили обсуждению ключевых направлений работы в контексте председательства РФ в ОДКБ, а также председательства Казахстана в ЕАЭС в 2026 году.