Российские и казахстанские дипломаты провели консультации по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ

Представители министерств иностранных дел России и Казахстана сегодня провели консультации, посвященные взаимодействию в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

Консультации по поводу сотрудничества в рамках ряда организаций прошли сегодня в Астане на уровне глав профильных департаментов МИД России и Казахстана, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем указано, что стороны обсудили взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

"В традиционно дружеской, партнерской атмосфере состоялся обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов координации работы внешнеполитических ведомств в рамках региональных интеграционных объединений на пространстве Содружества"

– МИД России

В сообщении отмечено, что особое внимание участники встречи уделили обсуждению ключевых направлений работы в контексте председательства РФ в ОДКБ, а также председательства Казахстана в ЕАЭС в 2026 году.