Казахстан ужесточает контроль за экспортом товаров в ЕАЭС

Мажилис Казахстана сегодня ратифицировал соглашение по контролю за происхождением экспортных товаров в ЕАЭС, усилив контроль вывоза казахстанской продукции через другие страны Союза.

Мажилис (парламент) Казахстана сегодня ратифицировал соглашение, подписанное 4 декабря 2023 года, которое устанавливает единый порядок контроля за определением и подтверждением происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Реализация соглашения позволит контролировать вывоз казахстанских товаров с территорий других стран Союза в отношении продукции, на которую Казахстаном введены запреты и ограничения для предотвращения использования "серых" схем реэкспорта"

- мажилис Казахстана

Также высший орган государственной власти страны официально утвердил и изменения в Правила контроля продукции, произведенной в ЕАЭС, который устраняет противоречия между правом ЕАЭС и национальным законодательством государств – членов Союза. Он направлен на снижение возможных репутационных рисков предпринимателей, - отметили в мажилисе, передает Sputnik Казахстан.