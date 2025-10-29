Вестник Кавказа

Импорт в Россию из Казахстана упрощен

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ упростила ввоз товаров через российско-казахстанскую границу, теперь он будет осуществляется без уточнения специальной маркировки.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ввоз товаров через российско-казахстанскую границу теперь проходит по упрощенной процедуре.

Согласно новым правилам, можно осуществлять импорт без специального уточнения статуса товаров из стран ЕАЭС и специальной обязательной маркировки.

Российские компании, которым товар предназначен, должны передавать перевозчикам письменные таможенные уведомления для официального прохождения таможенного контроля в России.

Сообщается, что указ уже вступил в силу, под его действие попадают товары, ввезенные через границу автотранспортом. Отправителями могут быть компании не только Республики Казахстан, но и Кыргызской Республики.

