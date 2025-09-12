Строительство 3 новых мечетей начали в Крыму в 2025 году

В уходящем году на территории Крыма начали строительство трех мечетей, а также ряд реконструкторских работ.
В 2025 году в Республике Крым было начато строительство трех новых мечетей, такую информацию изложили в ежегодном отчете Духовного управления мусульман Крыма.
Согласно информации Духовного управления, под мечети было оформлено 19 земельных участков. Была открыта мечеть в поселке Черноморское, на разных этапах строительства находятся 18 зданий религиозной направленности.
География строительных работ обширна: Сакский и Советский районы, Симферополь, Бахчисарай, Судак, Феодосия и Севастополь.
Кроме того, ведутся подготовительные работы по реконструкции и возрождению Орта медресе в Бахчисарае, которая, как Зынджырлы медресе относится к объектом культурного наследия Крыма.