Строительство 3 новых мечетей начали в Крыму в 2025 году

© Фото: Станица главы Республики Крым
В уходящем году на территории Крыма начали строительство трех мечетей, а также ряд реконструкторских работ.

В 2025 году в Республике Крым было начато строительство трех новых мечетей, такую информацию изложили в ежегодном отчете Духовного управления мусульман Крыма.

Согласно информации Духовного управления, под мечети было оформлено 19 земельных участков. Была открыта мечеть в поселке Черноморское, на разных этапах строительства находятся 18 зданий религиозной направленности.

География строительных работ обширна: Сакский и Советский районы, Симферополь, Бахчисарай, Судак, Феодосия и Севастополь.

Кроме того, ведутся подготовительные работы по реконструкции и возрождению Орта медресе в Бахчисарае, которая, как Зынджырлы медресе относится к объектом культурного наследия Крыма.

