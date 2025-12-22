Самые популярные имена 2025 года назвали в Грузии

В Грузии назвали топ самых распространенных женских и мужских имен 2025 года. Мальчиков чаще всего называли Александрами, а девочек – Ницами.

Самые популярные имена в Грузии в уходящем году назвало Агентство развития государственных сервисов Минюста Грузии.

Согласно статистике, самым популярным именем для мальчиков оказался Александр – 691 новорожденный получил это имя. Особой популярностью также пользовались имена Георгий и Томас – 668 и 589 детей назвали в Грузии в 2025 году. Также часто мальчиков называли Лука и Деметре – 584 и 549 человек соответственно.

Для девочек самым высокочастотным оказалось Ница – так назвали 640 грузинских ноаорожденных. 537 девочек получили второе по популярности имя – Марта. Тройку замыкает имя Тайя – так назвали 489 девочек в 2025 году. Кроме того, популярными именами стали Мариам и Ева – в этом году также назвали 472 и 449 человек в Грузии.