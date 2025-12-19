Вестник Кавказа

Самые популярные имена в Тбилиси и Батуми назвали в Грузии

Подразделение Минюста Грузии выяснило, какие имена наиболее популярны у мужчин и женщин в столице и в Батуми. Мужчин чаще всего зовут Гиорги, а женщин – Нино.

Самые частотные имена в Тбилиси и в Батуми назвало Агентство развития государственных сервисов Минюста Грузии.

Как следует из его материалов, в обоих городах мужчин чаще всего зовут Гиорги – в Батуми живут 65,1 тыс мужчин с таким именем. Второе место занимает имя Давид – 26,4 тыс. Тройку замыкает имя Александре (19,8 тыс мужчин).

В Батуми топ-3 мужских имен аналогичен тбилисскому. Мужчин с именем Гиорги в Батуми живет 6,5 тыс, Давид – 3,8 тыс, Александре – 2,5 тыс.

Если говорить о женских именах, то чаще всего встречается имя Нино: в Тбилиси живут 44,1 тыс Нино, в Батуми – 4,4 тыс. На втором месте в обоих городах имя Мариам, на третьем – Ана.

