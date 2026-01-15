Лайнер из Египта с неисправностью успешно сел в Москве

У самолета, летевшего из Египта, в воздухе возникла неисправность. Однако посадка в аэропорту "Шереметьево" прошла штатно.
Воздушное судно с неисправным автопилотом совершило посадку в московском аэропорту "Шереметьево", об инциденте сообщили в экстренных службах.
ЧП случилось с самолетом Boeing 738, который совершал рейс из Шарм-эш-Шейха (Египет). О нем стало известно, когда лайнер был еще в пути.
"Пассажирский Boeing 738, выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Москва, сообщил о неисправности автопилота"
– экстренные службы
В сообщении уточняется, что посадка произошла штатно.