Лайнер из Египта с неисправностью успешно сел в Москве

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У самолета, летевшего из Египта, в воздухе возникла неисправность. Однако посадка в аэропорту "Шереметьево" прошла штатно.

Воздушное судно с неисправным автопилотом совершило посадку в московском аэропорту "Шереметьево", об инциденте сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось с самолетом Boeing 738, который совершал рейс из Шарм-эш-Шейха (Египет). О нем стало известно, когда лайнер был еще в пути.

"Пассажирский Boeing 738, выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Москва, сообщил о неисправности автопилота"

– экстренные службы

В сообщении уточняется, что посадка произошла штатно.

