Спрос на отдых в Анапе на лето вырос втрое в этом году

Российские туристы резко увеличили спрос на туры в Анапу на лето 2026 года. По данным туроператоров, спрос вырос в два-три раза.

Анапа стала востребованнее у туристов, по оценкам туроператоров, уже сейчас спрос в два-три раза выше, чем в прошлом году, поделились в Российском союзе туриндустии (РСТ).

"На сегодняшний день мы фиксируем рост по количеству броней в Анапу в сравнении с прошлым годом в три раза. Спрос растет преимущественно на отели три-четыре звезды с развитой инфраструктурой"

– туроператор "Мультитур"

Несмотря на то, что ситуация с пляжами в Анапе пока неизвестна, сейчас этот курорт занимает второе место по популярности в Краснодарском крае, уступая только Сочи.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также сообщил о росте бронирований Анапы на лето.

"Анапа в начале 2026 года нас приятно удивляет: бронирование на лето уже превышает прошлогодние показатели более чем в два раза. Это действительно приятный сюрприз, особенно если учитывать, что пляжи пока остаются закрытыми"

– Сергей Ромашкин

Турпоток на курорт сможет восстановиться полностью после того, как пляжи Анапы снова будут официально открыты, считают в РСТ.

