Вестник Кавказа

Азербайджан не примет участия в саммите Европейского политического сообщества в Армении

Джейхун Байрамов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель Баку, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, не будут участвовать в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Армении.

Азербайджанская сторона не будет участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Армении, сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Участие Азербайджана на различных уровнях в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Армении, не предусмотрено"

– Джейхун Байрамов

Дипломат пояснил, что в плотном графике на май азербайджанского президента Ильхама Алиева соответствующего визита нет.

Кроме того, глава МИД Азербайджана прокомментировал проведение в Баку WUF13 – Всемирного форума по градостроительству. По его словам, приглашения на форум будут переданы странам, участие которых предусмотрено этим форматом.

Байрамов пояснил, что в рамках форума впервые пройдет Саммит лидеров.

"На саммит лидеров приглашаются не главы всех государств мира. Приглашения направляются странам, сотрудничающим с Азербайджаном в данном направлении. Информации о приглашении лидера Армении у меня нет"

– Джейхун Байрамов

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.