Азербайджан не примет участия в саммите Европейского политического сообщества в Армении

Азербайджанская сторона не будет участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Армении, сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Участие Азербайджана на различных уровнях в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Армении, не предусмотрено"
– Джейхун Байрамов
Дипломат пояснил, что в плотном графике на май азербайджанского президента Ильхама Алиева соответствующего визита нет.
Кроме того, глава МИД Азербайджана прокомментировал проведение в Баку WUF13 – Всемирного форума по градостроительству. По его словам, приглашения на форум будут переданы странам, участие которых предусмотрено этим форматом.
Байрамов пояснил, что в рамках форума впервые пройдет Саммит лидеров.
"На саммит лидеров приглашаются не главы всех государств мира. Приглашения направляются странам, сотрудничающим с Азербайджаном в данном направлении. Информации о приглашении лидера Армении у меня нет"
– Джейхун Байрамов