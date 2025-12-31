Вестник Кавказа

День Саммита европейского политического сообщества будет выходным в Армении

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении приняли решение сделать выходным днем 4 мая 2026 года, когда в Ереване состоится Саммит европейского политического сообщества.

Саммит европейского политического сообщества "сделал" выходным понедельник 4 мая текущего года – решение об объявлении этого дня нерабочим приняло сегодня правительство Армении на заседании.

Оно связано с тем, что 4 мая в Ереване будет проходить Саммит европейского политического сообщества.

Рабочий день с 4 мая было решено перенести на субботу 18 апреля.

Необходимость переноса объясняется тем, что в Армению прибывает множество (около полусотни) иностранных делегаций высшего уровня (главы государств, министры иностранных дел). Кроме того, есть причины и логистического характера: в день проведения саммита понадобится разгрузить транспортные потоки в Ереване.

