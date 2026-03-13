Глава Минэнерго США спрогнозировал длительность военной операции против Ирана

Глава энергетического ведомства США Райт заявил, что горячая фаза войны против Ирана продлится еще несколько недель. По словам Райта, ВС США уже уничтожили ВВС и ВМС Ирана, а также ракеты большой дальности.

Крис Райт, возглавляющий энергетическое ведомство США, спрогнозировал продолжительность военной операции Соединенных Штатов против Ирана. По словам Райта, боевые действия будут продолжаться еще несколько недель. 

"Я думаю, что это наиболее вероятный временной горизонт"

– Крис Райт 

По словам Райта, США нейтрализовали основные компоненты иранской обороны – ВМС, авиацию и дальнобойные ракеты. Сейчас военные США, как отметил министр, занимаются уничтожением иранских ракет малой дальности, а также беспилотников.

