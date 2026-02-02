Интерес туристов к популярным заповедникам Грузии растет

Заповедники Грузии продолжают наращивать популярность среди туристов – зимой 2025-2026 года их посещаемость выросла на 17% по сравнению с прошлым годом.

Грузинские заповедники становятся все более популярными местами для посещения туристами, новую статистику привели в Агентстве охраняемых территорий страны.

В ведомстве рассказали, что на наиболее популярных охраняемых территориях Грузии в декабре-феврале побывали почти 68,3 тыс туристов. Эта цифра, пояснили в агентстве, на 17% превышает показатель минувшего года.

В сообщении называются пять самых популярных грузинских заповедников. Это Нацпарк Мтирала – его посетили более 20,1 тыс гостей, пещера Прометея – почти 11,5 тыс посетителей, Нацпарк Тбилиси – 9,1 тыс туристов, а также каньоны Цалка и Мартвили.