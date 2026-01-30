Заповедный фонд Грузии вырастет до 1,2 млн га

Под особой охраной в Грузии окажется 1,2 млн га. Прирост в 220 тыс га обеспечат новые и расширенные охраняемые природные территории в четырех регионах страны.

Грузия расширяет границы заповедной зоны. Соответствующие планы, включающие увеличение площади как заповедников, так и национальных парков, подтвердила замглавы Агентства охраняемых территорий страны Тамар Хахишвили.

Природоохранная сеть Грузии насчитывает 94 территории, включая 15 национальных парков, которые ежегодно привлекают сотни тысяч посетителей.

Площадь заповедного фонда Грузии, по словам Хахишвили, вырастет до 1,2 млн га благодаря планам по созданию и расширению охраняемых территорий. Прирост составит 220 тыс га, а доля таких земель в стране достигнет 16,4%.

Как отметила спикер, работа ведется в нескольких регионах с уникальными ландшафтами:

выскогорном Рача-Лечхуми и Квемо Сванети на севере;

черноморском побережье Самегрело и южной приэльбрусскую часть Главного Кавказского хребта — Земо Сванети на западе;

Кахети в восточной части страны;

Имерети — исторической области в Западной Грузии.

По словам Хахишвили, новые заповедные зоны откроют экономические перспективы для местных сообществ, особенно в туризме. Замглавы агентства привела в пример уже сложившуюся инфраструктуру: около 700 отелей и 300 заведений общепита уже действуют рядом с охраняемыми территориями.

Топовые национальные парки и заповедники Грузии в 2025 году приняли почти 1,3 млн посетителей, что на 13% превысило показатель 2024 года. Статистика показывает, что приток иностранных туристов вырос на 14% (до 735,2 тыс человек), в то время как число местных посетителей увеличилось на 12% и составило 515,2 тыс.