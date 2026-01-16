Вестник Кавказа

Грузинские заповедники установили рекорд по посещаемости

Грузия
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии в прошлом году был установлен новый рекорд по турпотоку в заповедники. Чаще всего в заповедники приезжают иностранцы – почти 60% турпотока.

Заповедники и нацпарки Грузии в 2025 году посетили рекордное количество человек, информирует Агентство охраняемых территорий Грузии.

Всего за год на охраняемых территориях в Грузии побывало 1,25 млн человек, это рекордный показатель, он превышает данные за 2024 года на 13%.

Основной поток посетителей заповедников Грузии – иностранные туристы, они составляют 58,8% потока.

Наиболее популярные охраняемые природные объекты Грузии, это пещера Прометея, каньон Мартвили, пещеры Сатаплиа, нацпарк "Мтирала", каньон Цалка.

