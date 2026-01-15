Вестник Кавказа

Грузия приняла рекордное число туристов в 2025 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году Грузия побила рекорд по числу туристов. Россияне стали самыми частыми гостями страны.

В прошлом году Грузия приняла рекордное число туристов. По данным Национальной администрации туризма, страна приняла 5,5 млн путешественников из-за рубежа. 

Как отметили в туристическом ведомстве, рост составил 8,4% по сравнению с 2024 годом. Наиболее часто в республику приезжали россияне. Туристов из РФ прибыло 1,6 млн, что превысило показатели 2024 года на 11%. 

Также страну посетило свыше 1 млн гостей из Турции, а также почти 950 тыс туристов из Армении. Около 400 тыс израильтян прибыло в страну, а также почти 300 тыс азербайджанцев. 

По данным туристического ведомства, прошлый год оказался прорывным для европейского направления, так как в республику прибыло почти полмиллиона туристов из ЕС и Великобритании. Еще 145 тыс составили гости из стран Персидского залива. 

Отмечается, что чаще всего туристы прибывали в Грузию по суше, таковых оказалось почти 60%.

