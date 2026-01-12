Дорога к Верхнему Ларсу открылась со стороны Грузии

Грузовой транспорт вновь может продолжать движение по направлению к российско-грузинской границе со стороны Грузии.

Движение для большегрузов на дороге "Мцхета-Степанцминда-Ларс", ведущей к российско-грузинской границе, было восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

Уточняется, что движение восстановлено как для грузового транспорта, так и для легковых автомобилей.

Ограничения на дороге были введены утром в среду, 14 января.

Как сообщили сотрудники Агентства окружающей среды, в настоящее время движение на участке Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется без остановки, а на участке Гудаури (Поста)-Коби – через лавинозащитные тоннели.

Напомним, Военно-Грузинская дорога – единственная сухопутная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией, а Верхний Ларс – единственный ныне пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.