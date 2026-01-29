Власти Грузии снизят цены на продукты к маю

Работа по снижению цен на продукты питания в магазинах Грузии должна завершиться к концу апреля – на успех в такие сроки рассчитывают власти.

Продукты в Грузии могут подешеветь уже к концу апреля, такие даты озвучил глава правительственной администрации Леван Жоржолиани.

По его словам, соответствующая правительственная комиссия действовала на протяжении двух недель. За это время ее представители провели встречи с компаниями продуктовой отрасли, а также с представителями фармацевтической и топливной отрасли.

"Важно отметить, что по итогам всех встреч компании выразили готовность снизить цены, что уже очень хорошо. Мы думаем, что получим ощутимые результаты"

– Леван Жоржолиани

Напомнил, что в декабре прошлого года премьер-министр Ираклий Кобахидзе поднял вопрос о явно завышенных ценах на продукты в Грузии, сформировав правительственную комиссию по снижению цен. Со следующей недели решением проблемы займется парламентская комиссия.