Назван срок избрания нового патриарха Грузии

Стало известно, когда в Грузии выберут нового католикоса-патриарха: выборы состоятся через 40-60 дней. Накануне в тбилисской больнице скончался Илия II.

Новый католикос-патриарх всея Грузии будет избран не раньше, чем через 40 дней после кончины Илии II.

Католикос Илия II ушел из жизни 17 марта, ему было 93 лет. В связи с кончиной предстоятеля грузинской церкви объявлен траур.

"Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, будет избран расширенным собранием Грузинской церкви. Местоблюститель патриаршего престола должен созвать собрание через 40 дней, но не позднее чем через два месяца"

– устав Грузинской православной церкви

Католикос-патриарх всея Грузии избирается пожизненно, возраст кандидата должен составлять от 40 до 70 лет.

Илия II был госпитализирован в ночь с 16 на 17 марта, врачи к клинике в Тбилиси боролись за его жизнь, однако вечером того же дня он скончался. Илия II был избран главой грузинской церкви 23 декабря 1977 года и интронизирован 25 декабря того же года в соборе Светицховели в Мцхете.