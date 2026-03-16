Патриарх Грузии Илия II скончался на 94-м году жизни

Католикос-патриарх Грузии Илия II ушел из жизни в больнице. Ранее предстоятеля ГПЦ госпитализировали в тяжелом состоянии.

Патриарх Грузинской православной церкви Илия II скончался на 94-м году жизни, передает грузинский телеканал "Мтавари Архи"

По информации медиа, смерть католикос-патриарха наступила в медицинском учреждении, куда предстоятель был ранее госпитализирован с желудочным кровотечением. Патриарха также ввели в искусственную кому.

Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории страны.