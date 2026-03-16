Кобахидзе обещал сделать все возможное для Илии II

Власти Грузии предпримут все возможные меры для улучшения состояния патриарха Грузинской православной церкви Илии II, такое заявление сделал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Политик отказался комментировать самочувствие предстоятеля ГПЦ: по его словам, соответствующий комментарий дадут представители клиники, куда был госпитализирован религиозный деятель, и экстренный консилиум.

Председатель правительства Грузии пожелал здоровья Илии II и выразил благодарность врачам, которые предпринимают все возможные меры для его улучшения.

"Государство сделает все возможное, чтобы позаботиться о состоянии здоровья католикос-патриарха"

– Ираклий Кобахидзе

Помимо главы правительства, в клинику прибыли председатель парламента Шалва Папуашвили, президент Грузии Михаил Кавелашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Глава грузинской православной церкви Илия II был госпитализирован в Тбилиси сегодня глубокой ночью: у него открылось обширное желудочное кровотечение. Сейчас религиозный деятель находится в реанимации.