Патриарх Грузии госпитализирован в реанимацию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский патриарх Илия II попал в больницу – он находится в отделении интенсивной терапии.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был госпитализирован в Тбилиси, соответствующее заявление распространила грузинская Патриархия.

"В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья его Святейшество и Блаженство, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре"

– Патриархия

В сообщении состояние главы ГПЦ характеризуется как "проблематичное". В то же время, в Патриархии подчеркнули, что оно в целом стабильно.

Подробности о состоянии здоровья Илии II рассказал СМИ представитель клиники, где он проходит лечение. По его словам, у патриарха было массивное желудочное кровотечение, он проходит лечение в отделении интенсивной терапии.

Напомним, предстоятелю Грузинской православной церкви 93 года.

