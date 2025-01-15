Илия II крестил около тысячи детей в Тбилиси

В грузинской столице состоялось очередное массовое крещение – во время него крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II стали около тысячи детей.
Новое, уже 72-е массовое крещение состоялось сегодня в Тбилиси, пишут грузинские СМИ.
Событие прошло в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба. Во время него Илия II крестил около тысячи детей.
В общей сложности на сегодняшний день у главы Грузинской православной церкви свыше 49 тыс крестников.
Напомним, массовые крещения проводятся в Грузии с 2008 года. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей, родители которых были обвенчаны в церкви. Цель акции – улучшение демографической ситуации в Грузии.