Вестник Кавказа

Илия II крестил около тысячи детей в Тбилиси

Цминда Самеба
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В грузинской столице состоялось очередное массовое крещение – во время него крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II стали около тысячи детей.

Новое, уже 72-е массовое крещение состоялось сегодня в Тбилиси, пишут грузинские СМИ.

Событие прошло в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба. Во время него Илия II крестил около тысячи детей.

В общей сложности на сегодняшний день у главы Грузинской православной церкви свыше 49 тыс крестников.

Напомним, массовые крещения проводятся в Грузии с 2008 года. Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей, родители которых были обвенчаны в церкви. Цель акции – улучшение демографической ситуации в Грузии.

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