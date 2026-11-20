Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде прошла сегодня в Москве.
Беседа была проведена в резиденции патриарха в Даниловом монастыре.
На встрече шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил патриарха Кирилла с 80-летним юбилеем.
Участники встречи обсудили перспективы дальнейшей активизации российско-азербайджанского межрелигиозного диалога.
В мероприятии принял участие посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. Он передал патриарху Кириллу поздравительные письма президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Дипломат обратил внимание на масштабный вклад предстоятеля РПЦ в развитие и упрочение добрых традиций дружбы и добрососедских отношений между Москвой и Баку.