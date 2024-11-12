Вопросы реализации "Зеленого коридора" обсудят министры энергетики Азербайджана, Румынии и Венгрии. Со стороны Грузии во встрече примет участие глава Минэкономики.

Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия проведут министерскую встречу, посвященную "Зеленому энергетическому коридору". Стороны обсудят в Румынии дальнейшие действия в рамках реализации проекта.

Со стороны Тбилиси во встрече примет участие глава Минэкономики Мариам Квривишвили. Участники обсудят прогресс реализации проекта, а также вопросы, связанные с технической и экономической сторонами энергетической магистрали.

Напомним, что соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет поступать в Европу, власти Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года.