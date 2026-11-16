В турецком мегаполисе Стамбуле 27 ноября состоится 20-е заседание Совместной межправительственной экономической комиссии Турции и России, в планах работы которого - расширение сотрудничества в торговле, энергетике и туризме.

Турция и Россия планируют расширить сотрудничество в различных сферах – от торговли и энергетики до подрядного строительства и туризма, этому будет посвящено 20-е заседание Совместной межправительственной экономической комиссии (СМЭК) Турции и России, которое 27 ноября пройдет в Стамбуле.

Заседание будет проходить под сопредседательством министра торговли Турции Омера Болата и заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, после него стороны планируют провести бизнес-форум представителей деловых кругов двух стран, участники которого обсудят увеличение объема двусторонней торговли, взаимные инвестиции и совместные проекты, а также новые направления сотрудничества в промышленности, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

На полях бизнес-форума пройдут двусторонние встречи представителей турецких и российских компаний, которые детально обсудят вопросы расширения взаимодействия двух стран в энергетике, туризме, торговле и сельском хозяйстве.

Ожидается, что благодаря новым направлениям сотрудничества товарооборот Турции и России удастся увеличить до $100 млрд. Годом ранее экспорт Турции в Россию превысил $6,7 млрд, а импорт из России в Турцию составил более $42,4 млрд. В целом по итогам минувшего года товарооборот между двумя странами сократился на 6,5%, до $49,2 млрд, хотя еще в 2024 году он составлял $52,6 млрд.