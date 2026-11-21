Лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу в Баку с главой дипломатии Италии Антонио Таяни. Стороны обсудили развитие сотрудничества в политике, торговле, энергетике, обороне и других сферах.
Президент Азербайджана отметил высокий уровень контактов между странами. По словам Ильхама Алиева, Италия является важнейшим партнером АР в энергетике. Стороны активно развивают сферу инвестиций, а также продвигают взаимодействие в бизнес-сфере.
В частности, лидер АР отметил приобретение Азербайджаном НПЗ и заправочных станций в Италии.
Таяни отметил, что Рим заинтересован в увеличении количества компаний, которые работают в обеих странах.
Стороны также обсудили реализацию проекта TRIPP, а также нормализацию отношений между Баку и Ереваном.