Президент Азербайджана встретился с главой МИД Италии. Стороны обсудили сотрудничество между странами в различных сферах.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу в Баку с главой дипломатии Италии Антонио Таяни. Стороны обсудили развитие сотрудничества в политике, торговле, энергетике, обороне и других сферах.

Президент Азербайджана отметил высокий уровень контактов между странами. По словам Ильхама Алиева, Италия является важнейшим партнером АР в энергетике. Стороны активно развивают сферу инвестиций, а также продвигают взаимодействие в бизнес-сфере.

В частности, лидер АР отметил приобретение Азербайджаном НПЗ и заправочных станций в Италии.

Таяни отметил, что Рим заинтересован в увеличении количества компаний, которые работают в обеих странах.

Стороны также обсудили реализацию проекта TRIPP, а также нормализацию отношений между Баку и Ереваном.