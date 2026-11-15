Между Россией и Китаем будет курсировать поезд. Первый состав выйдет из Пекина 25 ноября, пункт прибытия – Иркутск.

Китайская компания запустит с 25 ноября пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту КНР-Монголия-Россия.

В сообщении China State Railway Group говорится, что поезд будет ходить из Пекина в Иркутск через Улан-Батор. Планируется выполнять один рейс в неделю. В составе поезда плацкартные вагоны, вагоны-купе повышенной комфортности, вагон-ресторан.

Время в пути составит 55 часов – двое суток и семь часов. За это время поезд пройдет 2666 км.

Ожидается, что новый поезд поможет нарастить торгово-экономическое сотрудничество, откроет новые возможности для туризма и поспособствует культурно-гуманитарным обменам между Россией, Китаем и Монголией, отметили в компании, передает агентство Синьхуа.