Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп официально объявили о запуске совместного проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп объявили об официальном запуске проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).

В своем обращении Никол Пашинян подчеркнул историческую значимость совместной программы правительств Армении и США для экономики страны и начала региональной деблокады.

"Большая честь объявить о запуске проекта TRIPP и практической фазе региональной деблокады, совместно осуществляемой правительствами Армении и США, что является историческим событием в современной истории Армении. Мы запускаем крупнейшую экономическую программу в Армении со времен обретения независимости"

- Никол Пашинян

По его словам, помимо обеспечения мира, проект TRIPP будет иметь исключительное значение для экономического развития страны, расширит доступ Армении к зарубежным рынкам, поспособствует развитию деловой среды и привлечению инвестиций.

Со своей стороны Дональд Трамп поздравил Пашиняна с запуском проекта и отметил, что партнерство между США и Арменией в рамках TRIPP создаст новые торговые пути для товаров и энергопотоков.

"Мы полны решимости обеспечить его огромный успех"

- Дональд Трамп

Американский лидер также пригласил Пашиняна в США в 2027 году.