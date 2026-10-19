Проход судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен. Ограничения касаются судов, чья скорость составляет менее 10 узлов.

В проливе Дарданеллы временно приостановлено движение судов. Ограничения вводятся для судов, скорость которых составляет менее 10 узлов.

По данным СМИ, ограничения начали действовать в 9:00 по местному времени.

Также ограничения введены на севере Эгейского моря на фоне ухудшения погодных условий. Здесь отменена часть паромных рейсов в направлении островов Гекчеада и Бозджаада.

Ранее ограничения на проход коммерческих судов через пролив вводились в августе этого года.