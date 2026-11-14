UFC планирует провести турниры в Баку и Алматы в следующем году. В Казахстане мероприятие UFC состоится впервые.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в 2027 году снова проведет турнир в Баку. Ранее бойцовский промоушен проводил турниры в столице Азербайджана в 2025 и 2026 году.

"В 2027 году пройдут турниры в Алма-Ате и Баку. Позднее об этом объявят официально"

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Также в следующем году запланирован турнир в Алматы, который пройдет 1 мая. Это будет первый турнир UFC в истории Казахстана.

Напомним, что UFC является крупнейшим в мире промоушеном в смешанных единоборствах, передает ТАСС.