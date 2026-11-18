С января по октябрь 2026 года Грузия экспортировала 148,1 млн литров безалкогольных напитков на общую сумму $166,3 млн, увеличив стоимость поставок на 15%.

Грузия с января по октябрь 2026 года экспортировала 148,1 млн литров безалкогольных напитков на общую сумму $166,3 млн. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства республики.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года физический объем экспорта вырос на 4%, или на 6 млн литров. Стоимость поставок за этот период увеличилась на 15%, или на $21,7 млн.

Продукция поставлялась в 61 страну. Крупнейшими рынками сбыта стали Россия (23% экспорта), Азербайджан (19%), Казахстан (16%), Армения (10%) и Узбекистан (9%).

Кроме того, значительную часть ассортимента составляют натуральные соки и концентраты из грузинского сырья: виноградный, яблочный, гранатовый, персиковый, а также напитки из вишни, шиповника, сливы и томата. Они поставляются более чем в 47 стран.

Отметим, в октябре 2026 года Роспотребнадзор фактически запретил ввоз и реализацию в России продукции ряда грузинских производителей, введя временные ограничения из-за ее несоответствия санитарным нормам.