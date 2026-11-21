В Иране опровергли появившиеся в СМИ сообщения о выходе в море конвоя танкеров для прорыва американской блокады, уточнив, что подобная операция не планировалось.

Иранские танкеры не выходили в море для прорыва морской блокады США, а сама операция в таком формате не планировалась. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

"Вопреки волне сообщений в последние дни, конвой иранских танкеров для прорыва морской блокады Америки в путь не отправлялся, и такая операция в таком виде и в это время в принципе не проводилась"

- сообщение

Причиной появления этих публикаций стали ошибочная трактовка данных о движении судов и домыслы, которые разошлись по СМИ.

Как подчеркнули в гостелерадиокомпании, Иран использует разные способы противодействия морской блокаде и не обязан раскрывать их детали, поэтому опровержение слухов не означает провал или остановку этих действий.