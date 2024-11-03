Первый вице-премьер Грузии рассказал о ходе реализации проекта "Зеленый коридор"

Представитель Грузии на конференции по климату в Баку рассказал, скоро ли завершится исследование морского дна в рамках проекта "Зеленый коридор".

Первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили в рамках конференции по климату COP29 в Баку рассказал об участии страны в проекте "Зеленый коридор". По словам Давиташвили, грузинские специалисты в течение нескольких месяцев завершат исследование дна Черного моря.

"Грузия с самого начала является активным участником коридора зеленой энергии, добившись значительных успехов в реализации этого проекта, важного не только для энергетики и "зеленой" трансформации Южного Кавказа, но и для энергетической безопасности Европы. В ближайшие месяцы будет завершено исследование морского дна, которое станет составной частью проекта "Зеленый коридор"

– Леван Давиташвили

Представитель Грузии рассказал, что сейчас завершен технико-экономический анализ прокладки кабеля по морскому дну.

Отметим, что проект "Зеленый коридор" предполагает поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу. Грузия и ее часть акватории Черного моря должны стать звеном в передаче электроэнергии, конечными импортерами которой станут Румыния и Венгрия. В проекте также намерены участвовать Казахстан и Узбекистан.