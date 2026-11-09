Власти Ставропольского края направят 2 млрд рублей на субсидии аграриям для закладки урожая 2027 года, перечисление средств начнется после завершения отбора 1 декабря.

В Ставропольском крае направят 2 млрд рублей в виде субсидий на проведение работ по закладке урожая 2027 года. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики региона.

Завершить конкурсный отбор получателей планируют к 1 декабря, после чего средства начнут перечислять хозяйствам. В среднем размер поддержки составит около 2,6 тыс рублей на 1 га.

"Прошу глав территорий и руководителей сельхозуправлений довести до хозяйств всю необходимую информацию. Порядок предоставления средств должен быть понятным и прозрачным"

- сообщение

По данным пресс-службы, в регионе уже засеяно 1,8 млн га озимых зерновых без учета рапса, при этом на 1,6 млн га получены всходы, а основная часть посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Из 117 тыс га озимого рапса всходы зафиксированы на 114 тыс га.

Уборка поздних культур в регионе продолжается: сахарную свеклу убрали на 77% площадей с 29 тыс га и собрали 1,8 млн тонн при урожайности 638 ц/га, а кукурузу на зерно убрали на 66% площадей с 73 тыс га и намолотили 510 тыс тонн при урожайности 69,9 ц/га, что почти на 20 ц выше прошлогоднего показателя.