В Иране сообщили об уничтожении БПЛА в небе над Персидским заливом. Уточняется, что беспилотник принадлежит американским военным.
Силы ПВО Ирана сбили в небе над Персидским заливом беспилотник LUCAS, принадлежащий Соединенным Штатам. Об этом сказано в заявлении, распространенном 23 ноября пресс-службой армии Исламской Республики.
Уточняется, что БПЛА был уничтожен в восточной части Ормузского пролива.
"Час назад силы ПВО армии Ирана… сбили американский беспилотник LUCAS, пролетавший в небе над водами Персидского залива, в восточной части Ормузского пролива"
- пресс-службы армии ИРИ
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления атак на Иран.