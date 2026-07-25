Власти Грузии приняли решение перенести на неопределенный срок массовые отключения газоснабжения, которые планировались на завтра и послезавтра.

Жители Грузии в ближайшие два дня избегнут масштабных газовых отключений, во время которых должны были проводиться технические работы, рассказали в "Компании транспортировки газа Грузии".

Из-за плохой погоды, отметили в сообщении, отменяются работы на магистральном газопроводе. Их предполагалось осуществить 24–25 ноября. Сейчас они отложены до улучшения метеорологических условий.

В результате завтра и после завтра не будет отключен газ в ряде муниципалитетов Восточной Грузии и входящих в их состав селах, а именно в Каспи, Гори, Карели, Хашури, Боржоми, Бакуриани.

Смогут пользоваться газом и жители всех городов и сел муниципалитетов Западной Грузии, таких как: Сачхере, Чиатуре, Харагаули, Зестафони, Амбролаури, Кутаиси, Цхалтубо, Багдати, Самтредия, Абаша, Сенаки, Хоби, Зугдиди, Цаленджиха, Поти, Ланчхути, Чохатаури и Озургети, а также Аджария.

В компании подчеркнули, что, принимая любое решение, ориентируются прежде всего на безопасность граждан, а также необходимость удовлетворения их повседневных нужд.

"Именно поэтому, учитывая изменения погодных условий, мы приняли решение отложить запланированные технические работы, чтобы в зимний период население не столкнулось с трудностями из-за перебоев в газоснабжении"

- "Компания транспортировки газа Грузии"