Умар Нурмагомедов был задержан в ОАЭ после драки с Мерабом Двалишвили. Инцидент случился в лобби отеля в Абу-Даби несколько недель назад.

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов разместил на своих страницах в социальных сетях первый пост после освобождения из тюрьмы Абу-Даби

"Трудности встречаются на пути каждого человека. Нас определяет лишь то, как мы с ними справляемся"

– Умар Нурмагомедов

Ранее в этом месяце в социальных сетях появились видеозапись драки в лобби отеля в Абу-Даби, в которой участвовали Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. В кадр также попали другие лица из окружения спортсменов, в том числе Умар Нурмагомедов. После инцидента Усман и Умар Нурмагомедовы получили 6 месяцев ареста в ОАЭ. Они вышли на свободу после того, как их брат и экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов договорился с властями ОАЭ об их освобождении.