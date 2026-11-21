Глава дипведомства Грузии Мака Бочоришвили посетит Азербайджан. Запланирован ряд встреч.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили посетит Азербайджан 24 ноября.

В рамках визита глава грузинской дипломатии проведет ряд встреч с официальными лицами АР. Дополнительной информации пока не поступало.

Отметим, что Мака Бочоришвили впервые посетила Баку в январе 2025 года. Глава дипведомства Грузии провела встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с главой МИД АР Джейхуном Байрамовым.

Ранее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Стороны обсудили энергетическое сотрудничество двух стран.