Европейская комиссия обнародовала проект нового антироссийского санкционного пакета. В него внесены десятки банков и танкеров, которые занимаются перевозкой российской нефти.

Проект нового пакета рестрикций против РФ представлен сегодня Еврокомиссией, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ЕК.

Этот пакет станет уже 22-м по счету наборов санкций против России, которые устанавливает Евросоюз.

Согласно ему, в черный список ЕС попадут 60 банков – их отключат от системы SWIFT. Ограничения также распространятся на 70 танкеров, которые перевозят добываемую в России нефть.

Еще одним объектов санкции станут криптоплощадки, против которых также будут введены рестрикции.