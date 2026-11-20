В понедельник, 23 ноября, в Москве состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и Высокого представителя Совета мира по сектору Газа Николая Младенова. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского министерства.
Основное внимание стороны уделили урегулированию на Ближнем Востоке.
В МИД РФ отметили, что Москва готова содействовать возобновлению переговоров между Палестиной и Израилем к о постоянном урегулировании с целью создания независимого палестинского государства при соблюдении принципа территориальной непрерывности между Газой и Западным берегом реки Иордан, а также со столицей в Восточном Иерусалиме.
"Министр отдельно подчеркнул ответственность внешних игроков и необходимость согласования их усилий при безусловном учете позиций региональных государств. Обозначена безальтернативность решения спорных вопросов политическими методами через переговоры в качестве главной предпосылки безопасности всех без исключения стран Ближнего Востока"
– российское ведомство