Сергей Лавров принял в Москве Высокого представителя Совета мира по сектору Газа. Центральной темой обсуждения стало ближневосточное урегулирование.

В понедельник, 23 ноября, в Москве состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и Высокого представителя Совета мира по сектору Газа Николая Младенова. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского министерства.

Основное внимание стороны уделили урегулированию на Ближнем Востоке.

В МИД РФ отметили, что Москва готова содействовать возобновлению переговоров между Палестиной и Израилем к о постоянном урегулировании с целью создания независимого палестинского государства при соблюдении принципа территориальной непрерывности между Газой и Западным берегом реки Иордан, а также со столицей в Восточном Иерусалиме.

"Министр отдельно подчеркнул ответственность внешних игроков и необходимость согласования их усилий при безусловном учете позиций региональных государств. Обозначена безальтернативность решения спорных вопросов политическими методами через переговоры в качестве главной предпосылки безопасности всех без исключения стран Ближнего Востока"

– российское ведомство