Глава армянского правительства встретился с послами стран Евросоюза. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Ереваном и Брюсселем.

В Ереване 23 ноября прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и аккредитованных в республике послов стран-членов Евросоюза. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РА.

На встрече обсуждалось развитие отношений между Арменией и ЕС, в том числе либерализация визового режима, а также диверсификация армянской экономики.

Помимо этого, глава армянского правительства коснулся проекта новой Конституции республики.

Кроме того, речь шла о перспективах регионального сотрудничества, открывающихся в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также о начале практического этапа проекта TRIPP.