Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал невосполнимой утратой смерть российского посла в США Александра Дарчиева, который ушел из жизни 11 ноября.

Уход из жизни посла России в Америке Александра Дарчиева стал невосполнимой утратой для российской дипломатии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Соответствующее сообщение за подписью замминистра было размещено сегодня на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"От имени Министерства иностранных дел Российской Федерации выражаю признательность всем направившим в наш адрес слова сочувствия и поддержки в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного посла России в США Дарчиева"

- Сергей Рябков

Дипломат подчеркнул, что Александр Дарчиев был не только профессионалом высочайшего уровня, выдающимся американистом и твердым патриотом. По словам Рябкова, Дарчиева знали как хорошего друга, он был чутким и заботливым наставником, а как коллега всегда был готов поддержать и помочь.

Замглавы МИД РФ уточнил, что все полученные соболезнования переданы родным и близким покойного.

Напомним, Александр Дарчиев ушел из жизни 11 ноября на 67-м году жизни в Москве после продолжительной болезни.