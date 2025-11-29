Глава министерства молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие в заседании Координационной комиссии по IV Европейским играм, которые пройдут в Стамбуле.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, будучи членом Координационной комиссии по IV Европейским играм, принял участие в ее заседании, которое состоялось в Стамбуле. Об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского ведомства.

В ходе мероприятия были рассмотрены различные аспекты подготовки к IV Европейским играм, которые стартуют в Стамбуле с 16 июня следующего года. Они будут проходить по 27 июня.

Стоит отметить, что местом проведения I Европейских игр стал в Баку. В столице Азербайджана они проходили с 12 по 28 июня 2015 года.