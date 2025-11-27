Вестник Кавказа

Фарид Гаибов переизбран на пост президента Европейской гимнастики

Фарид Гаибов
© Фото: сайт European Gymnastics
В столице Чехии состоялся конгресс Европейской гимнастики, на котором был избран глава организации. Победу одержал ее действующий президент Фарид Гаибов.

Главу Минспорта Азербайджана Фарида Гаибова переизбрали на пост президента European Gymnastics (Европейский гимнастический союз). Об этом информирует пресс‑служба организации.

Голосование проходило на конгрессе организации, проходившем в Праге 28-29 ноября.

На пост президента претендовали действующий глава Фарид Гаибов и Марио Вукойя из Хорватии. Азербайджанский министр победил со счетом 27:23. Он избран на свой третий и заключительный срок президентства Европейской гимнастики.

В исполнительный комитет организации вошел вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

Напомним, Фарид Гаибов возглавляет Европейский гимнастический союз с 2017 года. На этом посту он сменил представителя Франции Жоржа Гельзека.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
520 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.