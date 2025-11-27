Фарид Гаибов переизбран на пост президента Европейской гимнастики

Главу Минспорта Азербайджана Фарида Гаибова переизбрали на пост президента European Gymnastics (Европейский гимнастический союз). Об этом информирует пресс‑служба организации.
Голосование проходило на конгрессе организации, проходившем в Праге 28-29 ноября.
На пост президента претендовали действующий глава Фарид Гаибов и Марио Вукойя из Хорватии. Азербайджанский министр победил со счетом 27:23. Он избран на свой третий и заключительный срок президентства Европейской гимнастики.
В исполнительный комитет организации вошел вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.
Напомним, Фарид Гаибов возглавляет Европейский гимнастический союз с 2017 года. На этом посту он сменил представителя Франции Жоржа Гельзека.