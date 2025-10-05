Российским дзюдоистам вернули флаг и гимн

Российские дзюдоисты теперь будут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Решение принято исполкомом Международной федерации дзюдо.

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российских спортсменов на мировую арену в полноценном формате. Россияне теперь будут защищать честь страны под национальным флагом. Решение было принято в ходе заседания исполкома федерации.

"Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом, с исполнением гимна и использованием символики страны"

– заявление IJF

Федерация мотивировала решение недавним восстановлением белорусских дзюдоистов на мировых турниров. В заявлении подчеркивается, что Россия исторически является одной из сильнейших стран в дзюдо, участие которой поднимает соревновательный уровень.

Сообщается, что решение начнет действовать с турнира "Большого шлема" в Абу-Даби, который будет проходить с 28 по 30 ноября.