Вестник Кавказа

Российским дзюдоистам вернули флаг и гимн

Российским дзюдоистам вернули флаг и гимн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские дзюдоисты теперь будут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Решение принято исполкомом Международной федерации дзюдо.

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российских спортсменов на мировую арену в полноценном формате. Россияне теперь будут защищать честь страны под национальным флагом. Решение было принято в ходе заседания исполкома федерации. 

"Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом, с исполнением гимна и использованием символики страны"

– заявление IJF

Федерация мотивировала решение недавним восстановлением белорусских дзюдоистов на мировых турниров. В заявлении подчеркивается, что Россия исторически является одной из сильнейших стран в дзюдо, участие которой поднимает соревновательный уровень. 

Сообщается, что решение начнет действовать с турнира "Большого шлема" в Абу-Даби, который будет проходить с 28 по 30 ноября.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.