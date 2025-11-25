Вестник Кавказа

Мирзоян и Бочоришвили обсудили развитие транспортных и экономических коммуникаций

встреча Арарата Мирзояна и Маки Бочоришвили
© Фото: сайт МИД Армении
Руководители внешнеполитических ведомств Армении и Грузии провели встречу. Она состоялась в столице Австрии, где сейчас проходит Министерская конференция ОБСЕ.

В четверг, 4 декабря, состоялась встреча глав МИД Армении и Грузии Арарата Мирзояна и Маки Бочоришвили. Об этом сказано в сообщении армянского министерства.

Переговоры министров прошли в рамках Министерской конференции ОБСЕ в Вене.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня.

В ходе разговора была отмечена важность последовательной работы по развитию деловых связей в целях обеспечения активных транспортных и экономических коммуникаций.

Состоялся также обмен мнениями по инициативам регионального взаимодействия, в том числе в трехстороннем формате․

