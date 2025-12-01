В РФ заявили о нарушении этики Ереваном после публикации документов ОБСЕ

Москва заявила о нарушении этических норм после публикации документов минской группы ОБСЕ. В МИД РФ также отметили, что обнародование информации не подтверждает недостаточность усилий посредников по нормализации между Баку и Ереваном.

В МИД России выступили с критикой в адрес властей Армении, которые вынесли в публичное пространство конфиденциальную информацию по работе "тройки" сопредседателей минской группы (МГ) ОБСЕ. Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, это нарушение этических принципов.

"В Ереване пренебрегли просто этическими нормами, разгласив рабочие материалы "тройки" сопредседателей минской группы и тем более переписку глав государств без надлежащего согласования с заинтересованными сторонами"

– Мария Захарова

Захарова также подчеркнула, что публикация документов фактически ставит в неудобное положение бенефициаров утечки в Армении, так как опровергает идею о недостаточности усилий по урегулированию конфликта в Карабахе со стороны Москвы.

"Обнародованные документы, на наш взгляд, убедительно показывают, что на разных переговорных этапах открывались возможности для политико-дипломатического разрешения конфликта и учета интересов людей, которые там проживали, имею в виду в регионе. Для реализации вышеобозначенного требовалось стратегическое видение, требовалась политическая воля противоборствующих сторон"

– Мария Захарова

Захарова подчеркнула, что задачей посредников было урегулировать конфликт без активного давления на ту или иную сторону. Спикер российского МИД также отметила, что возможности для деэскалации были упущены, однако в этом нет вины Москвы.