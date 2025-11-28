Главы МИД России и Китая встретятся завтра в Москве

Руководитель китайского внешнеполитического ведомства начинает свой визит в Россию. В ходе поездки Ван И проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД России Сергей Лавров встретится завтра в Москве с китайским коллегой Ван И. Об этом рассказали 1 декабря в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Глава МИД РФ проведет во вторник встречу с китайским коллегой"

– российский МИД

Глава МИД Китая Ван И прибыл в понедельник с двухдневным визитом в Москву.

Ранее МИД КНР сообщал о визите Ван И в Москву 1-2 декабря. В рамках поездки он поучаствует в 20-м раунде двусторонних консультаций по стратегической безопасности.

Напомним, предыдущие переговоры глав МИД РФ и Китая состоялись 28 февраля нынешнего года.